Криворізького активіста Морозова засудили до 3 років умовно за фейкову ДТП, - Казанський. ВIДЕО

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У Кривому Розі опозиційному активісту та депутату міськради Юлію Морозову суд дав 3 роки умовно за ДТП, якої не було.

Про це заявив журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Коли я дізнався про цю справу, я спочатку не повірив, що таке взагалі може бути. Але це реалії нашого життя. У Кривому Розі опозиційному активісту та депутату міськради Юлію Морозову суд дав 3 роки умовно за ДТП, якої не було.

Морозова визнали винним у тому, що він нібито підрізав маршрутку, яка через це загальмувала і в ній впала пенсіонерка, яка зазнала травми. Самого зіткнення з машруткою не було. Не існує жодного відео, на якому було б зафіксовано, як Морозов когось підрізає. Усе, що є, - це кілька "свідків", які розповідають, що бачили все на власні очі. Тобто - просто одні слова проти інших слів, без будь-яких доказів", - пише Казанський.

Утім, зазначає він, суду цього вистачило, і людину засудили до трьох років умовного терміну за те, що нібито через нього різко загальмувала якась маршрутка, в якій хтось упав.

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"Тепер, якщо вирок не вдасться оскаржити, Морозов не зможе брати участь у наступних місцевих виборах. Власне, саме заради цього і було влаштовано весь цей ганебний цирк. Морозов вважає справу сфальсифікованою на замовлення клану Вілкул. Він багато критикував мера міста Юрія Вілкула, і от виходить, що той помстився в такий спосіб. У стилі якогось Бердимухамедова з Туркменістану", - пише Казанський.