На сьогодні дата розгляду банківського законопроєкту невідома, - Разумков. ВIДЕО

1366

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не може назвати точну дату, коли український парламент розглядатиме у другому читанні "антиКоломойський" закон, який унеможливлює повернення колишнім власникам банків.

Про це Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні назвати точну дату, коли буде розглядатись цей закон у стінах Верховної Ради – дуже важко. Тому що 16 тисяч правок – такого не було ще ніколи, це антирекорд Верховної Ради", - заявив він.

Сам же спікер вважає, що внесення такої кількості поправок направлено "не на те, щоб зробити цей законопроєкт краще, а задля того, щоб затягнути цей процес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

Разумков також зазначив, що на розгляд до сесійної зали проєкт закону винесуть лише після опрацювання усіх правок банківським комітетом.

"Комітет буде опрацьовувати, йти за таблицею, визначати, які правки будуть підтримані, а які відхилені, і лише після цього можна буде вносити цей законопроєкт на розгляд сесійної зали Верховної Ради", – наголосив голова парламенту.

Разумков вкотре нагадав, що нардепи працюють над змінами до регламенту, щоб у подальшому створити процедуру, яка дасть змогу розглядати закони швидше.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.