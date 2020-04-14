Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро "стала лікарем" і "закликала" людей по всьому світу залишатися вдома. ВIДЕО

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На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро з допомогою підсвічування "одягли" медичний халат на знак підтримки лікарів, які борються з коронавірусом у всьому світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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На статую вивели прапори кількох країн, які постраждали від спалаху коронавірусу.

Крім того, були виведені повідомлення медикам зі словами подяки різними мовами, а також були показані фотографії медичних працівників, одягнених у халати і маски.

Слоган "Fique Em Casa", що означає "Залишайся вдома", був спроєктований на руку статуї.

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