Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро "стала лікарем" і "закликала" людей по всьому світу залишатися вдома. ВIДЕО
На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро з допомогою підсвічування "одягли" медичний халат на знак підтримки лікарів, які борються з коронавірусом у всьому світі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
На статую вивели прапори кількох країн, які постраждали від спалаху коронавірусу.
Крім того, були виведені повідомлення медикам зі словами подяки різними мовами, а також були показані фотографії медичних працівників, одягнених у халати і маски.
Слоган "Fique Em Casa", що означає "Залишайся вдома", був спроєктований на руку статуї.
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