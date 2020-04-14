Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар. ВIДЕО

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Госпіталізація пацієнта з коронавірусом у медичний заклад можлива у разі відповідних показань або в разі погіршення стану, про що повідомляє сімейний лікар.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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"Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, важкому, критичному). Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар. Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами і епідеміологами ухвалює рішення про госпіталізацію", - повідомив глава МОЗ.

Міністр уточнив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації, визначено 242 лікарні.

Коронавірус і карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 жовтоблакитний
ага, семейный врач все решает. Не так давно писали о том, как чела провозила скорая по больницам и домой вернула. Сомневаюсь, что при увеличении случаев что то улучшилось...
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14.04.2020 13:39
+3 Лариса fb3d953c
И ответили по закону те, кто виновны? А виновны врачи, старшие врачи смены, главные врачи скорой помощи, врач приемного отделения . Кто получил наказание за смерть 30 летнего мужчины?
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14.04.2020 13:42
+3 жовтоблакитний
надеюсь, ответили. У нас же проведена суперпотужна судебная реформа.
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14.04.2020 13:47
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