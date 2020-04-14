"Плаквеніл" - експериментальний препарат. Лікування ним COVID-19 можливе лише в лікарні під наглядом медиків, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"У середині березня вперше були заяви від європейських і американських лікарів про вдале використання "Плаквенілу" комплексної терапії для лікування коронавірусу. Цей препарат був внесений у наш протокол лікування як експериментальний апарат. Він може використовуватися лише під наглядом лікарів в умовах медичного закладу", - розповів Степанов.
Він зазначив, що у разі використання цього препарату чітко прописано алгоритм, за поданням інформованої згоди пацієнта для лікування.
Міністр також уточнив, що ніякого процесу самолікування такими лікарськими засобами бути не може.
Він нагадав, що цей препарат використовується для лікування певних ревматичних захворювань, у тому числі червоного вовчака.
Водночас Степанов зазначив, що після заяви про ефективність використання цього засобу під час COVID-19 він почав зникати з аптечних мереж.
"Саме тому на наступному засіданні уряду, 15 квітня, він буде внесений до програми "Доступні ліки" і продаватиметься лише за електронним рецептом", - зазначив глава МОЗ.
Він також повідомив, що було проведено переговори з компанією виробником щодо додаткових поставок препарату.
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
26. Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы.
27.ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.