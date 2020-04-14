УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус. ВIДЕО

5304 98

Попри карантин УПЦ Московського патріархату проведе богослужіння. Предстоятель митрополит Онуфрій пообіцяв дотримуватися всіх необхідних санітарних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

"Цього року свято Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Великодні богослужіння будуть звершуватися", - зазначив він.

"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишиться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Великодню службу по телебаченню. Завдяки владі, яка пішла нам назустріч, Великодня служба буде транслюватися на телеканалах", - додав Онуфрій.

Зазначається, що віряни, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там уже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території Лаври стоять пости з правоохоронцями, потрапити туди можна за спецдозволом, - Кличко

Коронавірус і карантин
карантин Лавра УПЦ МП Онуфрій COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23 ПАРАБЕЛЛУМ 777
УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, не смотря на коронавирус - Цензор.НЕТ 6165
показати весь коментар
14.04.2020 15:26
+22 keyfo
гебня в рясах терракт устраивает у всех на глазах, дожились.
показати весь коментар
14.04.2020 15:25
+21 Kolja Stambulskij
надо закрывать этот раскольничий сатанат....наделают беды
показати весь коментар
14.04.2020 15:25
Дивитись коментарі