Фракція "ЄС" готова взяти Чорновол на поруки, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

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Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" готові взяти на поруки ексдепутатку Тетяну Чорновол, якій суд має обрати сьогодні запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

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"Вся фракція "Європейської Солідарності" готова взяти Тетяну Чорновол на поруки, всі 27 наших депутатів, більшість із нас тут є, хтось у відрядженнях, але ми всі будемо її захищати. Тому що справа не тільки про спробу дискредитації Тетяни, йдеться про дискредитацію Майдану, коли ДБР розповідає про те, що нібито перші загиблі з'явилися на Майдані 18 лютого у другій половині дня, я хочу сказати, що ці люди були дуже далекі від Майдану, вони забули про перші смерті в січні, вони забули про обстріли вже вранці 18 лютого", - сказала нардеп.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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