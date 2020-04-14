Чорновол обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві Захарова, - в.о. голови ДБР Соколов. ВIДЕО

7642

Вивченням матеріалів і проведенням додаткових процесуальних дій, слідчі ДБР встановили, що в скоєнні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Розуміючи той резонанс, який виник з приводу вручення підозри, хочу звернути увагу суспільства на наступне.

Кримінальне провадження за фактом вбивства громадянина Захарова під час масових протестів, розслідувалось з 2014 по 2017 роки слідчими Нацполіції. Саме завдяки нашим колегам з Нацполіції було зібрано основні докази по справі, проведено ряд важливих експертиз, допитано свідків та встановлено осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину", - заявив він.

В подальшому, за рішенням колишнього Генерального прокурора вказане кримінальне провадження передано для здійснення досудового розслідування до Управління спеціальних розслідувань ГПУ, співробітниками якого з 2017 року до передачі провадження в ДБР не проводилось жодної слідчої дії.

"25 березня 2020 року прокурором Департаменту процесуального керівництва у справах Майдану епізод за фактом загибелі Захарова передано для подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві. Вивченням матеріалів та проведенням додаткових процесуальних дій, слідчими ДБР встановлено, що у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол", - підкреслив Соколов.

Беручи до уваги, що подальше розслідування даного злочину ще триває, слідчими ДБР проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб. На сьогодні ДБР ініційовано перед судом питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно Чорновол, як цього вимагає від нас закон.

"Задля забезпечення конституційних прав та свобод, враховуючи те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також приймаючи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Після закінчення розслідування даного кримінального провадження та скерування його для розгляду по суті, лише судом буде встановлено вину Чорновол у вчинені вказаного злочину та обрано вид покарання", - додав Соколов.

"Ми розуміємо хвилювання громадськості у зв’язку із розслідування справ, які пов’язані із подіями на Майдані, але я хочу Вас запевнити – ДБР буде діяти виключно в рамках Закону і з повагою до кожного громадянина, захищаючи права і свободи всіх без винятку та привілеїв", - підсумував в.о. голови ДБР.

Дивіться також: Фракція "ЄС" готова взяти Чорновол на поруки, - Ірина Геращенко. ВIДЕО