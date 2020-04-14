Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський. ВIДЕО

1678 63

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Україну і далі прибуватимуть літаки із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття в "Бориспіль" восьми літаків з цінними вантажами. Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", - сказав він.

Читайте також: Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський


Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18 Філ Менко
Да-да.. А перед цим очікували 10 мільйонів тестів. І ще багато чого..
На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2617
показати весь коментар
14.04.2020 20:27
+14 Who's Here
Зелебобик, а чего ж ты забыл добавить что это оборудование закупил Порох за свои деньги? На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4606
показати весь коментар
14.04.2020 20:26
+12 Scorpman Y
как в прошлые разы "везут 10 млн. тестов".. а ДОВЕЗЛИ 150 тысяч?))
показати весь коментар
14.04.2020 20:27
Дивитись коментарі