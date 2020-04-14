Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Україну і далі прибуватимуть літаки із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття в "Бориспіль" восьми літаків з цінними вантажами. Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", - сказав він.

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