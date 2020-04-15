Пожежі в Зоні відчуження: МОЗ рекомендує не виходити на вулицю в ранкові години. ВIДЕО

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Людям, у яких є хронічні захворювання легень або серцево-судинні захворювання, не варто виходити з дому в ранкові години через пожежі в Чорнобильській зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час ранкового брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

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За його словами, радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській області та м. Київ у иежах норми, становить 0,11 мікрорентген на годину. Тому з цього боку небезпеки немає.

"Водночас ми бачимо підвищення різних часток горіння в повітрі. Тому радимо людям, у яких є хронічні захворювання легень або серцево-судинні захворювання не виходити на вулицю в ранкові години, коли концентрація часток вища в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання, це дуже важливо для вашого стану здоров'я", - заявив Степанов.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.