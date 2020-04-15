"Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - дві неповнолітні побили ровесницю в Київській області. ВIДЕО

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Співробітники Ірпінського відділу поліції Київської області почали розслідувати інцидент з побиттям 17-річної дівчини. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, конфлікт стався між мешканкою селища Коцюбинське і трьома іншими неповнолітніми.

За словами потерпілої, того дня недалеко від місця проживання вона зустрілася зі своїм другом. Це побачили її ровесниці, з якими та не підтримувала дружніх стосунків.

Після цього вони заманили жертву в ліс, де удвох почали бити її і  нецензурно лаятися. Вони вимагали, щоб дівчина не спілкувалася з хлопцем, бо вона його "не гідна".

Весь цей процес знімала на мобільний телефон третя дівчина.

Також дивіться: "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому на Житомирщині. ВIДЕО

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Топ коментарі
+23 littlebombardier Petroff
Вчитeлі зараз нічого нe можуть зробити з такими "дітьми", бо, на відміну від США та Європи в нас повна анархія в школах. Там можна відсторонити дитину від навчання на тиждeнь, місяць, залишити після уроків, покаравши, виключити зі школи тощо. В нас вчитeлі - раби, яких можуть послати, обхаркати та, причому, вони завжди будуть винні, бо "нe навчили та нe виховали"
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15.04.2020 10:29
+21 Envoy
Дебилов много среди нас . Год назад это все умные поняли .
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15.04.2020 10:32
+20 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Будущий ЗЕ электорат! "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - две несовершеннолетние избили сверстницу в Киевской области - Цензор.НЕТ 1948
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15.04.2020 10:28
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