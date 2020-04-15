"Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - дві неповнолітні побили ровесницю в Київській області. ВIДЕО

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Співробітники Ірпінського відділу поліції Київської області почали розслідувати інцидент з побиттям 17-річної дівчини. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, конфлікт стався між мешканкою селища Коцюбинське і трьома іншими неповнолітніми.

За словами потерпілої, того дня недалеко від місця проживання вона зустрілася зі своїм другом. Це побачили її ровесниці, з якими та не підтримувала дружніх стосунків.

Після цього вони заманили жертву в ліс, де удвох почали бити її і нецензурно лаятися. Вони вимагали, щоб дівчина не спілкувалася з хлопцем, бо вона його "не гідна".

Весь цей процес знімала на мобільний телефон третя дівчина.

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