Яценюк: Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі треба припинити не на час карантину, а повністю. ВIДЕО

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Завдання влади номер один - повністю закрити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Не в період карантину, а повністю.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна" 14 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості відключень електроенергії, Арсеній Яценюк наголосив: "Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, і дають роботу білорусам і росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав він.

Яценюк підкреслив, що зараз "Енергоатом" майже банкрут: "Теплоенергетику влада вже збанкрутувала".

Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що зараз необхідні невідкладні дії безпосередньо президента і уряду, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр має його очолювати: "Вони мають невідкладно діяти".

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Завданням номер один лідер НФ назвав "повністю закрити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі": "Не на період карантину, а повністю її закрити".

"Друге – збалансувати енергетичний ринок за ціною. Третє – показати прогнозний баланс виробки електроенергії тепловими станціями, атомними станціями і Гідроенерго", - наголосив він.

Окрім того, Яценюк наголосив на необхідності в умовах високого рівня неплатежів прокредитувати енергоринок, "аби система не вмерла".