61 підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 612 хворих, - Кличко. ВIДЕО

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Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 61 особу. Один випадок - летальний.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, за минулу добу збільшилася на 61 особу. З них троє медиків", - зазначив Кличко.

За його словами зареєстровано один новий летальний випадок від коронавірусу в столиці.

"Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - додав Кличко.

Серед захворілих: 26 жінок віком від 26 до 65 років і 29 чоловіків - від 20 до 67 років. Захворіли і шестеро дітей - четверо дівчат і двоє хлопчиків.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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