У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, медики продовжують огляд служителів, - Кличко. ВIДЕО

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У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, зокрема приміщень духовної академії і семінарії.

Про це під час онлайновій пресконференції заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Учора в Лаврі провели посилену дезинфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують", - сказав Кличко.



Так, за словами мера, вчора госпіталізували з Лаври одну монахиню та двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 осіб із семінарії. Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.

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"Я ще раз звертаюся до всіх. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не треба йти до церкви, в гості чи на пікніки. Вірус у місті розповсюджується, в лікарнях – все більше хворих. Зрозумійте це і не будьте легковажними!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.