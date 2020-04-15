У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, медики продовжують огляд служителів, - Кличко. ВIДЕО

2850 26

У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, зокрема приміщень духовної академії і семінарії.

Про це під час онлайновій пресконференції заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора в Лаврі провели посилену дезинфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують", - сказав Кличко.

Так, за словами мера, вчора госпіталізували з Лаври одну монахиню та двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 осіб із семінарії. Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більш ніж половина інфікованих COVID-19 у Львові не мають жодних клінічних симптомів хвороби, - глава міськуправління охорони здоров'я Зуб

"Я ще раз звертаюся до всіх. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не треба йти до церкви, в гості чи на пікніки. Вірус у місті розповсюджується, в лікарнях – все більше хворих. Зрозумійте це і не будьте легковажними!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко Лавра COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15 Игорь Емец
В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 8055
показати весь коментар
15.04.2020 12:45
+12 Великий Змій
такого шанса зачистить лавру от московских попов больше не будет
попов в обсервацию
лавру опечатать В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 731
показати весь коментар
15.04.2020 12:46
+6 patriotukrainy
Паше-мерседесу поможет исцелиться и очиститься от скверны только чудодейственный костер.
показати весь коментар
15.04.2020 12:50
Дивитись коментарі