Навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня, - в.о. міністра освіти Мандзій. ВIДЕО

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Це стосується всіх, крім випускників 11 класів.

Про це в.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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"Навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства - не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11-го класу", - сказала Мандзій.

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В Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.

17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.

25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.

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