5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці встановили групу з восьми посадових осіб територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, які вимагали та одержували хабарі за сприяння в оформленні та видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім’я померлих людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що службовці виготовляли фіктивні паспорти на підставі підроблених заяв про видачу документу, використовуючи персональний електронний ключ доступу до системи Державної міграційної служби. Діючи в інтересах осіб, які надавали неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів, працівниці додавали в електронному вигляді відскановане зображення підробленої заяви, тим самим підтверджували "справжність" виготовлених документів".

Вже відомо, що серед "клієнтів", які отримали фіктивні паспорти для виїзду за кордон, були громадяни інших держав, які переховуються від органів слідства за кордоном за вчинення тяжких злочинів. 

5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 01

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5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 02

За адресами проживання й роботи фігуранток, інших співучасників та осіб, що придбали підроблені документи, проведено 18 санкціонованих обшуків та вилучено речові докази. Це – оригінали підроблених паспортів громадян України, фіктивні паспорти, які використовувалися на території України та з метою виїзду за кордон, фіктивні ідентифікаційні коди громадян України, зразки почерку підозрюваних осіб, анкети-заявки на отримання документів громадян України на підставних осіб, які вже померли, комп’ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та персональні ключі доступу до системи Державної міграційної служби України, а також предмет, схожий на пістолет. Вилучене направили на експертизу. 

5 тис. дол. за паспорт - у Держміграції чиновниці оформлювали закордонні паспорти, використовуючи анкетні дані померлих киян, - Нацполіція 03

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+5 Natural Brumby
и обязательно нужно пистолет прилепить или пакетик марихуаны.. ))
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15.04.2020 16:58
+4 RustIck
у них "плановые пожары" и "ураганы" регулярно подчищают архивы, а с теми кто имеет право корректировать электронные базы, как-нибудь договорятся (не в первой)!
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15.04.2020 17:06
+2 Gojib
Кстати на некоторых российских сайтах вовсю торгуют гражданством Украины (паспортом), как чебуреками. Это означает,что в соответствующих гос. структурах действует целая мафия по продаже паспортов и данных о гражданах, что наносит большой ущерб государству Украина и ослабляет его возможности в противостоянии российской агрессии.
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15.04.2020 18:37
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