Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід екснардепці Тетяні Чорновол.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Чорновол передали до Київського управління ДБР як не пов’язану з перевищенням повноважень правоохоронцями, - Соколов

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.