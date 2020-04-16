Катастрофа російського Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво у травні 2015 року. Нове ВIДЕО

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Слідчий комітет Росії опублікував нове відео останніх моментів катастрофи Superjet 100 "Аерофлоту" в аеропорту Шереметьєво і заявив про завершення розслідування кримінальної справи стосовно пілота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах зафіксовано розворот і зупинка літака, хвостова частина якого охоплена полум'ям, початок евакуації пасажирів та дії екстрених служб для ліквідації займання.

Також у відеоролику показано стан авіалайнера і речей пасажирів після того, як пожежу загасили.

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Командира літака Дениса Євдокімова слідчі звинувачують у порушенні правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, смерть двох і більше осіб, великих збитків.

Катастрофа Superjet 100 сталася 5 травня 2019 року. Літак вилетів регулярним рейсом із Шереметьєво в Мурманськ. На його борту перебувало 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. У процесі набору висоти в авіалайнер влучила блискавка. Через це грозовий захист Superjet 100 відключив генератори і перевів електропостачання повітряного судна на живлення від акумуляторних батарей. Одночасно із цим літак перейшов на прямий режим управління Direct Mode, коли дії пілотів не проходять аналіз і не коригуються бортовим комп'ютером.

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