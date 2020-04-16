ДБР повідомило про підозру екскерівнику СБУ в Харкові, який побив активіста "Автомайдану" в 2015-му. ВIДЕО

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського управління Служби безпеки України, який побив активіста Автомайдану в 2015 році.

Про це 15 квітня повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.

Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в ДБР, під час вручення повідомлення про підозру колишній чиновник СБУ закрився у власній квартирі і відмовився отримувати будь-які документи.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, додали в Держбюро.

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Розслідування злочинів на Майдані
СБУ Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+4 Valentin Nasus
А что, при Порошенко его нельзя было привлечь к ответственности? ) На всякий случай - я голосовал ПРОТИВ Зеленского. Но вопрос остается
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16.04.2020 11:46
+4 Super Gut
мусора выдали антимайдановцам сотни едениц огнестрельного оружия! где уголовное дело?
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16.04.2020 11:49
+3 Super Gut
а где же уголовное дело против мусоров и рыготитушек, которые убили 8 человек в мариинском парке? или рыговское дбр своих не сажает?
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16.04.2020 11:47
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