ДБР повідомило про підозру екскерівнику СБУ в Харкові, який побив активіста "Автомайдану" в 2015-му. ВIДЕО

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику Харківського управління Служби безпеки України, який побив активіста Автомайдану в 2015 році.

Про це 15 квітня повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що генерал-лейтенант запасу СБУ 12 червня 2015 року, рухаючись на автомобілі "Volkswagen Touareg" по вул. Лаврській у м. Києві, обігнав та примусово зупинив автомобіль активіста ГО "Автомайдан". Після цього експравоохоронець завдав тілесні ушкодження потерпілому.

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Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в ДБР, під час вручення повідомлення про підозру колишній чиновник СБУ закрився у власній квартирі і відмовився отримувати будь-які документи.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, додали в Держбюро.

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