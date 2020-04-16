Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк разом із соратниками з НФ і по Майдану прийшли підтримати Тетяну Чорновол до Печерського районного суду, де відбувається засідання щодо політично мотивованих обвинувачень з боку ДБР.

Зараз Арсеній Яценюк присутній на засіданні Печерського райсуду як поручитель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед початком судового засідання лідер "Народного фронту" наголосив, що зараз інспіровані справи не лише проти Тетяни Чорновол, так само розпочали кримінальне провадження проти колишнього очільника Інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича "за те, що він проводив конференцію по голодомору": "Так само іде маса справ проти людей, які були на Майдані, які боролися і будуть далі боротися за незалежність України".

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"Віктор Янукович фізично перебуває в Росії, а фактично він уже повертається в Київ", - сказав Арсеній Яценюк.





"Те, що відбулося вчора із затриманням генерала Служби безпеки України, який є одним із ключових російських шпигунів в українській правоохоронній системі, є для мене свідченням тільки одного - такі самі шпигуни сидять зараз у Державному бюро розслідувань і в Генеральній прокуратурі", - підкреслив лідер НФ.

"Справи, які розпочаті проти активістів Майдану, є ніщо інше, як робота російської агентури в Україні", - наголосив він.

Арсеній Яценюк звернувся до президента України і до голови Служби безпеки України: "Невідкладно проведіть ретельну перевірку і виявіть всіх російських щурів в ДБР і ГПУ. Відкличте політично мотивовані підозри проти Тетяни Чорновол. Закрийте кримінальні провадження проти В’ятровича".

"Зупиніть політичні переслідування і не йдіть по шляху Віктора Януковича", - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 квітня Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною". Водночас їй відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який має обрати їй запобіжний захід.