У Маріуполі натовп заради обіцяних знижок і розіграшів штурмував новий супермаркет, ігноруючи карантинні обмеження. ВIДЕО
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Кілька сотень жителів Маріуполя, ігноруючи карантинні норми, практично штурмували супермаркет через обіцяні знижки і розіграш подарунків на честь відкриття нового магазину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629, в момент відкриття одночасно увійти в супермаркет спробували близько 200 осіб. На відеозаписі видно, що багато хто з них у захисних масках, але дистанції ніхто не дотримується - всі стоять дуже близько один до одного.
Пізніше супермаркет був закритий на вимогу поліції і місцевих чиновників.