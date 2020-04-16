Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв. ВIДЕО

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На дев'яти в'їздах до Києва чергують нацгвардійці, співробітники МНС та медики, а всі автомобілі, в яких перебуває троє і більше осіб, зупиняють для вимірювання температури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук розповіли на брифінгу 16 квітня.

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"На в'їзді до Києва почали заміряти температуру. Таких пунктів на в'їзді в місто 9. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції та ДСНС. Зараз на під'їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це, доведеться потерпіти.

Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно. Якщо ситуація після Великодня буде стабільна, то таке обмеження може бути знято", - повідомив Пантелеєв.

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За словами Ткачука, якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище - викликають швидку і людину госпіталізують. За необхідності медики можуть зробити швидкий тест на коронавірус.

Якщо людину відправляють на самоізоляцію, то вона заповнює відповідні документи, у неї беруть дані про місце проживання та контактні телефони. Надалі з такими людьми працює контактний центр КМДА і з'ясовує, як вони виконують заходи щодо самоізоляції.