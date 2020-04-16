Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв. ВIДЕО

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На дев'яти в'їздах до Києва чергують нацгвардійці, співробітники МНС та медики, а всі автомобілі, в яких перебуває троє і більше осіб, зупиняють для вимірювання температури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук розповіли на брифінгу 16 квітня.

"На в'їзді до Києва почали заміряти температуру. Таких пунктів на в'їзді в місто 9. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції та ДСНС. Зараз на під'їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це, доведеться потерпіти.

Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно. Якщо ситуація після Великодня буде стабільна, то таке обмеження може бути знято", - повідомив Пантелеєв.

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За словами Ткачука, якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище - викликають швидку і людину госпіталізують. За необхідності медики можуть зробити швидкий тест на коронавірус.

Якщо людину відправляють на самоізоляцію, то вона заповнює відповідні документи, у неї беруть дані про місце проживання та контактні телефони. Надалі з такими людьми працює контактний центр КМДА і з'ясовує, як вони виконують заходи щодо самоізоляції.

Коронавірус і карантин
карантин КМДА Київ Пантелеєв COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Роман Самойленко a21e0f24
застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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16.04.2020 15:53
+3 Liberian
Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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16.04.2020 15:55
+3 Frol Fedoroff
Замеряем температуру на 9 въездах в Киев, есть тянучки, но людей предупреждали, - замглавы КГГА Пантелеев - Цензор.НЕТ 4630 и термометр тоже
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16.04.2020 15:57
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