МВС оприлюднило кадри боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

Відео опубліковано на каналі МВС в Youtube, інформує Цензор.НЕТ.
Його автори зазначають, що пожежі навколо ЧАЕС спалахнули після аномально безсніжної зими 2019-2020 рр. Їх причиною стало злочинне спалювання трави, і, можливо, навмисні підпали.
Вогонь поширювався дуже швидко і охопив великі площі.
"В цілому ми пройшли десь 15 кілометрів, і по всій цій довжині 15 кілометрів горіло", - говорить за кадром пілот, який пролітає над лісами, що горять .
Полум'я гасили 400 рятувальників з 15 областей України. Пожежу гасили на землі: рятувальники виконували свою роботу, незважаючи на загрозу ядерного зараження.
"Можливості не було під'їхати туди, тому що все заросле, кущі. Ну і, звичайно, трохи налякані були радіацією, фоном цим. Боялися", - розповів один з рятувальників.
Водночас авіація ДСНС поливала пожежу водою зверху. 3 літаки та 3 вертольоти понад 900 разів скидали воду на палаючі ліси.
Загрози ядерним об'єктам нема, пожежу погасити. Станом на 16 квітня відкритого вогню в зоні ЧАЕС немає. В 4 лісництвах продовжують тліти пні і залишки деревини, пожежні ліквідовують ці осередки тління.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.