Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

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Київ і передмістя накрила пилова буря. Видимість на трасах через ці явища також погіршилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж публікують кадри цього природного явища.

Пилова буря на трасі Київ-Харків

Київ. Вулиця Андрія Малишка. Вид на правий берег і Троєщину. (Відео dtp.kiev.ua)

Вид на пилову бурю над Києвом з моста Патона. (Відео dtp.kiev.ua)

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Топ коментарі
+15 Super Gut
я же говорю, зеленский это проклятый презедент. поехал в париж -сгорел роттердам, поехал в японию - сгорел храм юнеско, поехал в ватикан - самая большая пандемидемия короновируса. а Украину уже год как только не трясет: бесснежная зима, уничтоженная экономика, короновирус, пожары в чернобыле, теперь вот пылевая буря.
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16.04.2020 16:08
+7 Центроболт
А что потом ?
Землетрясение , пожары , потоп ?
Какое интересное время !
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16.04.2020 16:07
+6 olele
...і несе тепер чорнобильський гар по Брест-Литовському проспекті зі швидкістю 35 м/с у напрямі Печерська
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16.04.2020 16:10
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