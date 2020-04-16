Винуватцю пожежі в зоні ЧАЕС вручили підозру: йому загрожує штраф від 17 тис. або арешт. ВIДЕО

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Поліція Київської області оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС: це був третій осередок вогню у зоні відчуження.

Під час проведення розшукових заходів працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС спільно з колегами Іванківського відділення поліції оперативно встановили палія. Ним виявився 37-річний житель села Старі Соколи.

Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося зарання сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".

Зловмиснику загрожує сплата штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко. ФОТО

Пожежі в зоні ЧАЕС
Київська область підпал пожежа Нацполіція
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Топ коментарі
+4 Микола Чуприна
за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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16.04.2020 18:13
+3 Zemer
20 марта 2020 года сотрудница магазина непродовольственных товаров, который был закрыт на карантин, ждала в помещении мастера по ремонту роллетов. В это время в магазин зашел мужчина, который попросил продать носки. Предпринимательница продала криворожанину товар.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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16.04.2020 18:09
+1 Пасивчик Николаев
зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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16.04.2020 18:06
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