СБУ закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку, - ЗМІ. ВIДЕО

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Слідчий Служби безпеки України закрив кримінальне провадження щодо погроз, які ексглава АП часів Януковича Андрій Портнов регулярно відправляв прокурору Олександру Божку.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Офісу Генерального прокурора на запит журналістів "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Підставою для закриття провадження щодо погроз правоохоронцю стала "відсутність складу кримінального правопорушення".

"За результатами досудового розслідування слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (закриття кримінального провадження через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. — Ред.)", — відповіли журналістам в ОГП.

Нагадаємо, на початку квітня цього року Шевченківський райсуд столиці відмовився продовжити строки досудового слідства у справі щодо погроз прокурору. Божко також звертався і до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що її не оголосили.

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася залучити Портнова до відповідальності за погрози і матів щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

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