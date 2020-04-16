Пилова буря на Київщині не має жодного відношення до переміщення повітря із зони ЧАЕС, - Чечоткін. ВIДЕО

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Пилова буря, що спостерігалася у четвер у Київській області, не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобильської зони відчуження.

Про це заявив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У другій половині дня в Київській області спостерігалась пилова буря, яка була викликана посиленням швидкості вітру до 20-25 м / с, що дув у західному напрямку. Цим вітром піднімалися поверхневі шари ґрунту і переміщалися в атмосферному повітрі. Хочу зазначити, що це явище не має жодного відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобиля", - розповів глава ДСНС.

Чечоткін підкреслили, що ніякої хімічної і радіаційної загрози це явище не несе.

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"Радіаційний фон на цей час у Києві, Київській області, в зоні відчуження не перевищує природних фонових значень. Такий вітер буде спостерігатися ще до кінця доби, приблизно до 21: 00-22: 00. Завтра ситуація буде поліпшуватися, але можуть залишатися залишкові явища від сьогоднішньої пилової бурі", - зазначив він.