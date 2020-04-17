"Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями. ВIДЕО

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Член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Олена Березинець побила і обматюкала одного з мешканців міста. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент події опубліковано в пабліку "Буча Найкраще Місто".

За словами свідків, депутатку обурило зауваження про те, що вона, проігнорувавши чергу, увійшла до одного з міських закладів.

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