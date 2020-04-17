"Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями. ВIДЕО

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Член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Олена Березинець побила і обматюкала одного з мешканців міста. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент події опубліковано в пабліку "Буча Найкраще Місто".

За словами свідків, депутатку обурило зауваження про те, що вона, проігнорувавши чергу, увійшла до одного з міських закладів.

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Топ коментарі
+38 Шрек Баблокат
сначала этот дебильный лохторат голосует за гречку, а потом снимает видосики, как "гречневые депитут"ы оскорбляют свой лохторат..
НаГолосовали?!.. Жрите, бля!
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17.04.2020 09:54
+34 Baden
- Алло, это - прачечная?
- Х*ячечная! Это - министерство культуры.
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17.04.2020 09:53
+32 vitaliymkua
- Ало, это прачечная?
- .....
"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
17.04.2020 09:51
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