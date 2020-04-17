"Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою. ВIДЕО

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У квітні 2014 року російські терористи та їхні прибічники блокували біля Краматорська колону техніки 25-ї окремої бригади ПДВ, обеззброїли бійців і заволоділи бронетехнікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому МВС епізоді "Перша зрада" з фільму "Слов`янськ. Початок війни".

У результаті до рук російських терористів перейшло шість одиниць бойових машин десанту, два самохідні міномети "Нона".

"Це була дуже страшна ситуація: ось, наші збройні сили віддали техніку, вони не здатні вас захистити, вони ні на що не здатні, і більше цього - з нашої техніки тепер нас же вбиватимуть", - каже секретар РНБО (2014-2019) та в.о. президента України (березень-червень 2014 року) Олександр Турчинов.

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Агресія Росії проти України
війна Краматорськ Росія тероризм Турчинов Аллеров
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Топ коментарі
+18 Temprary FD
Ну че лугандоны? Помогли вам ваши кацапы?😷
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17.04.2020 10:56
+17 Поедатель Зябликов
А делов-то было: Просто по уставу. Но все хотят быть сильно вумными. "Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой - Цензор.НЕТ 4068
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17.04.2020 10:55
+9 Jamaika
про устав забыли - всех и делов. А народ тамошний от гопоты ничем и не отличается.
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17.04.2020 10:56
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