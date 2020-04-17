"Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО

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Літній москвич нецензурно відреагував на питання російського пропагандиста про умови карантину. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис короткого діалогу з'явився в соціальних мережах. Судячи з усього, запис "інтерв'ю" було зроблено в Москві в районі станції метро "Театральна".

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Топ коментарі
+57 Ali Hasan
Аплодую цьому діду!
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17.04.2020 11:36
+36 Старый зольдат
"Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - пожилой москвич ответил корреспонденту "Русской планеты" на вопрос об условиях карантина - Цензор.НЕТ 3327
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17.04.2020 11:34
+30 Бафомет Люциферович
Всем брать пример с этого деда.
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17.04.2020 11:36
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