Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда. ВIДЕО

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Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження 16 квітня не могли потрапити до Києва через північно-західний напрямок вітру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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За його словами, упродовж учорашнього дня в Україні відмічалося підвищення швидкості вітру до 17-22 м/с. Найбільша швидкість вітру відмічалася на території Житомирської та Київської областей. Зокрема на півночі Київської області, - в Зоні відчуження. Напрямок вітру — північно-західний, а отже ті продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження — не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області.

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Щодо подальшого розвитку ситуації: упродовж найближчих 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України. При цьому, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується (максимальна швидкість вітру, що очікується становитиме 7-12 м/с).

Радіаційним моніторинг здійснюється у постійному режимі як у Зоні відчуження на 15-ти пунктах спостереження так і Українським гідрометцентром — Центральною геофізичною обсерваторією, крім вимірювання гама-фону, ще також шляхом радіо-спектрометрії визначається можливість попадання радіоактивних елементів в атмосферу та їх випадання на поверхню землі. Серед цих елементів відмічено мікроскопічне збільшення концентрацію цезію-137, а рівень гама-фону, як в Зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився.

Щодо впливу на самопочуття людей: ці процеси, які спостерігаються останні дні, звичайно, викликають певний дискомфорт у людей, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується ранкової години. У другій половині дня, внаслідок прогрівання підстилаючої поверхні, підвищується температура повітря та починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Також, за словами мера столиці Віталія Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини в зв'язку зі смогом.

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.