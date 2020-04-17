Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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У п'ятницю, 17 квітня, о 15:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського безпекового форуму: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Зазначається, що учасниками обговорення стануть:

- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, віцеректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";

- Віталій Портников, журналіст, публіцист;

- Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну".

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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