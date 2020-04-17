"Силою на аркані мене поведете?": Під час обміну полоненими четверо найманців "ЛНР" відмовилися повертатися на окупований Донбас. ВIДЕО

14777 78

Під час обміну полоненими четверо з тих, кого мали передати на територію, підконтрольну терористам, відмовилися залишати Україну. Чоловіки мотивували це тим, що вони не хочуть бути тепер причетні до тих, на чиєму боці раніше перебували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

На відео, зробленому під час обміну, один із чоловіків пояснив, чому відмовляється. Він зазначив, що воював за "ЛНР", проте тепер його помилували, тому він не хоче повертатися на окуповану територію.

Представниця так званої "ЛНР" Ольга Кобцева зазначила, що в заяві чоловік зазначив зовсім інше. За її словами, до цього він висловив бажання бути звільненим у зв'язку з політичними домовленостями в результаті обміну.

Чоловік наголосив, що він хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура встановила чотирьох найманців РФ, підозрюваних у вбивстві двох військовослужбовців СБУ в 2018 році

Обмін полоненими
Донбас полонені найманці РФ
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48 Майкл Козырный
"Силой на аркане меня поведете?": во время обмена пленными четверо наемников "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 1901
показати весь коментар
17.04.2020 14:29
+40 Unlucky Guy
как то дико получается - валил наших ребят, попался, захотел на обмен, помиловали и как результат - преступник на свободе! это какая-то хрень а не обмен.. не хочет на обмен - пусть идет назад на зону!
показати весь коментар
17.04.2020 14:24
+34 Африкан_Свиридович
Ну вони мабуть розуміють, що там не буде свободи, а буде подвал... І краще сидіти в тюрмі тут, ніж на подвалі там))
показати весь коментар
17.04.2020 14:20
Дивитись коментарі