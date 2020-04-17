Це жорсткіше, ніж надзвичайний стан, - мер Житомира Сухомлин каже, що приписи головсанлікаря виконати неможливо. ВIДЕО

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Мер Житомира Сергій Сухомлин заявляє, що не може виконати вимоги головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова. Він вимагає, щоб на Житомирщині на 10 днів припинили роботу всіх підприємств, закрили магазини, зокрема й продуктові, і зупинили транспорт, включно з приватним.

Про це заявляє мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, відповідну постанову про додаткове посилення карантинних та обмежувальних заходів в області він отримав вранці в п'ятницю. Сухомлин зазначив, що розуміє серйозність ситуації, що склалася, але наголошує, що "такі заходи не передбачені навіть у період надзвичайного стану".

"Я не розумію абсолютно, як забезпечити місто, в якому проживає 270 тисяч ... продуктами харчування на 10 днів ... Як працюватимуть лікарі, як вони добиратимуться на роботу", - зазначив Сухомлин.

Спроби закрити магазини в інших містах, за його словами, привели до натовпів.

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"Я не бачу можливості на території Житомирської об'єднаної громади запровадити такі жорсткі заходи. Це навіть не надзвичайний стан, який має право вводити Верховна Рада, - ці заходи навіть більш жорсткі, ніж надзвичайний стан", - резюмував Сухомлин.

Раніше стало відомо, що 16 квітня головний санітарний лікар Житомирщини Зіновій Парамонов видав постанову про посилення обмежувальних заходів. Він вимагає на 10 днів припинити роботу всіх установ та організацій, зупинити весь транспорт, у тому числі приватний. Продукти Парамонов пропонує доставляти людям додому.

Коронавірус і карантин
Житомир карантин магазин підприємці Сухомлин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Ali Hasan
Тож треба закрити всі магазини і заблокувати цього санітарного лікаря вдома, перекрити йому воду та відключити електрику та палити шини біля його будинку до відміни його рішення😊
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17.04.2020 15:58
+10 Лариса fb3d953c
Как это закрывать продуктовые магазины? А люди что будут есть? У этого главсанврача мозги есть в голове и у того, кто это придумал из власти. Видно же власть посоветовала ему такое предложить.
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17.04.2020 15:18
+9 Федор solovero
Это жестче, чем чрезвычайное положение, - мэр Житомира Сухомлин говорит, что предписания главсанврача выполнить невозможно - Цензор.НЕТ 5980
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17.04.2020 15:59
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