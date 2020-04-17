"Хай їм ікнеться", - нардеп Рудик, який одужав від COVID-19, передав побажання колегам, які заразили його. ВIДЕО

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Позафракційний народний депутат Сергій Рудик видужав після коронавірусної хвороби. Він вважає, що заразився від когось із колег, які відпочивали у французькому Куршевелі.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат сьогоднішнього КТ показує, ... що все у мене нормально. Перед тим було два негативні тести, зроблених методом ПЛР, і я з упевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик.

Він вважає, що швидше за все заразився від своїх "куршевельських колег", які брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Ради 17 березня.

"Всім, хто робив усе можливе і неможливе, щоб побільше людей захворіли через свій непрофесіоналізм, невігластво, небажання допомагати іншим - хай ікнеться", - додав Рудик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рудик із діагнозом коронавірус COVID-19 був госпіталізований 25 березня.