Модернізований танк Т-72 успішно пройшов підводні випробування, - Укроборонпром. ВIДЕО

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Київський бронетанковий завод спільно з фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели черговий етап випробування модернізованого зразка танка Т-72 – підводного водіння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Модернізований зразок танка занурили у водойму на глибину 5 метрів, де він успішно подолав 10-метрову дистанцію. Таким чином випробовували основні тактико-технічні характеристики танка під час водіння на глибині", - говориться в повідомленні.

Раніше на полігоні "Десна" у Чернігівській області випробували ходові характеристики танка. Модернізований Т-72 має збільшену масу, на ньому встановлено більш потужний двигун, замінено елементи ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Ці технічні характеристики випробовувалися під час водіння на грунтовій та бетонній дорозі, та на пересіченій місцевості. Усі програми випробувань виконані успішно.

Випробування тривають, наступним етапом планується виконання стрільб з закритої зенітної установки та керованою ракетою, з метою оцінки ефективності озброєння модернізованого зразка.

На Т-72 для використання цієї високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою. Також танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

Для покращення захисту в ході бою, вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

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