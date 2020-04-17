Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Львові горів центр реабілітації учасників АТО "Фенікс". Рятувальники припускають, що причиною пожежі став підпал.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговорив із керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Схоже, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" на вул. Кульпарківській підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці", - написав Садовий.

Кошти для ліквідації наслідків пожежі можуть виділити з обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Львів також готовий долучитися фінансово, щоб якомога швидше приміщення повернулося в робочий стан", - додав Садовий.

Фото і відео з місця пожежі опублікував у Фейсбуці депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 01
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 02
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 03
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 04
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 05
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 06
Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 07

Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий 08

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Топ коментарі
+24 Перехватчик
Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 3290
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17.04.2020 19:54
+15 Чайка Київ
Немає слів. Окрім ... Вибрали
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17.04.2020 20:00
+15 Pawlo Kit
Рыгосрань уже и во Львове чувствует себя вольготно....
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17.04.2020 20:01
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