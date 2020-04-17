Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговорив із керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Схоже, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" на вул. Кульпарківській підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці", - написав Садовий.
Кошти для ліквідації наслідків пожежі можуть виділити з обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Львів також готовий долучитися фінансово, щоб якомога швидше приміщення повернулося в робочий стан", - додав Садовий.
Фото і відео з місця пожежі опублікував у Фейсбуці депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.