Центр реабілітації учасників АТО підпалили у Львові, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Львові горів центр реабілітації учасників АТО "Фенікс". Рятувальники припускають, що причиною пожежі став підпал.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговорив із керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Схоже, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" на вул. Кульпарківській підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці", - написав Садовий.

Кошти для ліквідації наслідків пожежі можуть виділити з обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Львів також готовий долучитися фінансово, щоб якомога швидше приміщення повернулося в робочий стан", - додав Садовий.

Фото і відео з місця пожежі опублікував у Фейсбуці депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.













