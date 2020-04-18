На наступному етапі обміну ми б хотіли повернути людей, які перебувають в окупованому Криму та РФ, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на наступному етапі звільнення утримуваних осіб Україна хотіла б повернути своїх громадян, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму і в Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають або в Криму, або на території Російської Федерації. Це трохи складніше. Тому що паралельно коронавірус, у всьому світі коронавірус. А ми розуміємо, що життя на коронавірусі не закінчується. І є ще економіка, і є ще війна, на жаль, поки що війна на Донбасі", - сказав він.

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Обмін полоненими
Зеленський полонені
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Топ коментарі
+23 Sophia-Maria Duglass
Влада и из обменов устроила БАЛАГАН
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18.04.2020 00:58
+22 Igor L
Обміни потрібно припинити, це вже галімий цирк! Ми звільняємо від кримінальної відповідальності терористів а вони відмовляються йти на обмін і їх не закривають знову в СІЗО по новим обставинам їх злочинів! А отримання від терористів всього лише двох військових з 20 заручників, це взагалі якесь лайно! Поки не повернуті військові полонені про яких ментів та цивільних може йти мова? Останній обмін показав що влада не вміє вести переговори з путіним, не вміє досягати на цих переговорах потрібних результатів, тому обміни потрібно припинити, тим більше що вони не відповідають Конституції України!
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18.04.2020 00:56
+16 Sophia-Maria Duglass
И клоунаду
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18.04.2020 00:59
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