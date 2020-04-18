Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем і закликав залишатися вдома: Нехай після вихідних нас лякають цифри на вагах, а не на термометрі. ВIДЕО

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Президент України у своєму привітанні з прийдешнім Великоднем закликав усіх українців відсвяткувати Великдень вдома.

Відеопривітання Зеленський розмістив на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим! Нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю повернеться мир", - зазначив він.

Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це справді єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а отже – її майбутнього", - підкреслив Зеленський.

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