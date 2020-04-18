Загрози для сховища ядерних відходів у ЧАЕС унаслідок пожеж поки немає, - ДСНС. ВIДЕО

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Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів тощо наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації  ДСНС Володимир Демчук.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, 18 квітня, на території зони відчуження основні зусилля Служби спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника. На всіх осередках ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки в недоступних для гасіння наземними силами місцях. Наразі вживаються усі необхідні заходи для того, щоб зупинити це поширення", - сказав спікер.

Він додав, що для облаштування протипожежних розривів, з метою недопущення вогню на інші лісові масиви, окрім важкої інженерної техніки ДСНС залучено шляхопрокладачі Збройних Сил України.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів, тощо зараз немає. Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми", - наголосив він.

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Пожежі в Україні
пожежа ЧАЕС Чорнобиль ДСНС
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Топ коментарі
+5 ptn hlo 428037f7
Отправьте туда Зеленского. Он заявлял, что потушил пожар, так что у него опыт есть. Разберется.
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18.04.2020 14:56
+3 pompiere
Угрозы для хранилища ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров пока нет.
...ПОКА...
Ідіоти, не треба чекати коли скінчиться це "пока" вже зараз треба попередити просити консультацій і допомоги в США і досвіду в Японії.

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18.04.2020 15:14
+2 olele
Угрозы хранилищу ядерных отходов в ЧАЭС в результате пожаров нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4070
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18.04.2020 14:57
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