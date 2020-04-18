У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов. ВIДЕО

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Росія сьогодні підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми маємо припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території.

Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів про слабкі місця національної безпеки України.

"У країні, яка не має самостійної поки, на жаль, суб'єктності і самостійної політики, зберігається дуже висока залежність від Росії. І саме це створює сприятливе середовище не для якихось старих агентів, давно засекречених, а для того, щоб вербувати нових в будь-який момент. У нас відкрито працюють три телеканали, які пов'язані з кумом Путіна, проросійська партія, абсолютно відкрито, до Путіна на доповідь їздять лідери політичної партії, яка бореться за владу.

Тобто виявляється системний вплив на українську політику зсередини. І Росія підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми повинні припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території. Тому у нас війна, на жаль, ведеться фрагментировано: хлопці і дівчата на фронті тримають фронт - там йде війна, це правда, а, на жаль, тут в Києві багато людей не ведуть війну, а співпрацюють з ворогом", - зазначив Бутусов.

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