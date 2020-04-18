У нас війна ведеться фрагментовано: одні тримають фронт, а тут, у Києві, багато людей співпрацюють із ворогом, - Бутусов. ВIДЕО

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Росія сьогодні підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми маємо припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території.

Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів про слабкі місця національної безпеки України.

"У країні, яка не має самостійної поки, на жаль, суб'єктності і самостійної політики, зберігається дуже висока залежність від Росії. І саме це створює сприятливе середовище не для якихось старих агентів, давно засекречених, а для того, щоб вербувати нових в будь-який момент. У нас відкрито працюють три телеканали, які пов'язані з кумом Путіна, проросійська партія, абсолютно відкрито, до Путіна на доповідь їздять лідери політичної партії, яка бореться за владу.

Тобто виявляється системний вплив на українську політику зсередини. І Росія підштовхує Україну до Придністровського варіанту: коли ми повинні припинити вогонь на Донбасі і просто мовчки погодитися з окупацією частини нашої території. Тому у нас війна, на жаль, ведеться фрагментировано: хлопці і дівчата на фронті тримають фронт - там йде війна, це правда, а, на жаль, тут в Києві багато людей не ведуть війну, а співпрацюють з ворогом", - зазначив Бутусов.

Також читайте: Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Агресія Росії проти України
Шустер Бутусов Юрій
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Топ коментарі
+26 Ali Hasan
Будь ласка надайте оригінали документів, що платять.
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18.04.2020 15:05
+21 Ksenia VB
При Петі була суб'єктність та власна політика.
З нами рахувались. А Зелі тільки вказують перстом.
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18.04.2020 15:06
+19 olele
ку-ку, тут помогатєлі прішлі с полічним

У нас война ведется фрагментировано: одни держат фронт, а здесь в Киеве многие люди сотрудничают с врагом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8858
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18.04.2020 15:02
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