Призначення в силових структурах досі здійснюються за знайомством. Той, хто служив за часів Януковича і відмовився захищати країну, може спокійно робити кар'єру, - Бутусов. ВIДЕО

5160

У силових структурах призначення як здійснювалися за знайомством, так і здійснюються досі. Якийсь товариш, знайомий, хороша людина когось приводить, і такі люди розставляються на всі пости. Тобто люди, які служили за часів Януковича в 2014 році, зараз теж спокійно можуть робити кар'єру.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

Читайте також: Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

"У нас ніхто не звертає уваги на 2014 рік. А треба в біографії кожного керівника силових структур зробити окрему графу: перевірка - чим ви займалися в 2014 році, як ви себе проявили? Тоді з'ясується, що і президент Зеленський і зараз продовжує ось цю абсолютно згубну політику. Давайте подивимося, кого він призначає в тій же СБУ. Начальник управління Миколаївської області - негативні характеристики, абсолютно, не брав участі жодної активної. Начальник Дніпропетровської СБУ - жодної участі. Він взагалі не є активним учасником будь-яких бойових дій.

Дивіться також: Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі. ВIДЕО

Таких людей просувають, хоча виникає запитання: а як вони проявили себе у важкий час, коли їхня якраз кваліфікація мала проявитися? Ніяк!

Так ось щодо Шайтанова... Якби була кадрова робота, то ця ситуація виникла б не через 6 років. У 2010 - 2012 роках Ігор Єгоров був на постійній основі консультантом українських спецпідрозділів. Його запросив туди радник з охорони Януковича В'ячеслав Заневський. Єгоров і Заневський здійснювали підготовку цілої низки українських спецпідрозділів: "Альфи", ГУР МО, спецпризначенців. Їхні зв'язки з російськими спецслужбами були відомі. Проте ці близькі контакти, які, безсумнівно, підтримувалися і в наступні роки, не викликали жодних запитань. Не викликало запитань і те, чому таким чином діяв у 2014 році Шайтанов, - він може робити кар'єру.

Читайте також: Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ

Я хочу сказати, що велика загроза, вразливість для України в тих людях, які проявляють себе негативно як діями, так і особливо для України (найстрашніше для України) - у нас дуже багато силовиків, які негативно себе проявляють своєю бездіяльністю, безвідповідальністю, цілковитою пасивністю в критичних ситуаціях. Так ось, ці люди роблять кар'єру. І, як і раніше, ніхто на це не звертає уваги. Призначення як здійснювалися за знайомством у силових структурах, так і здійснюються досі. Якийсь товариш, знайомий, хороша людина приводить, і такі люди розставляються на всі пости. І зараз теж. Тобто люди, які служили за часів Януковича в 2014 році і чомусь відмовилися захищати свою країну, зараз теж спокійно можуть робити кар'єру, жодних проблем".

Читайте також: Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою