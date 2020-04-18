Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині. ВIДЕО

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Забруднення повітря в Києві спричинене декількома пожежами, які тривають упродовж останніх двох тижнів

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Повітря навколо Києва забруднене. Це наслідок кількох пожеж, які тривають упродовж останніх двох тижнів. Це наслідок пилової бурі, яка сталася унаслідок поривів шквального вітру", - розповів глава МВС.

За його словами, в Житомирській області було 15 осередків займання, 6 повністю ліквідовано, 5 локалізовано, щодо 4 активно працюють.

"Понад 600 рятувальників безперервно, позмінно задіяно в цій зоні", - додав Аваков.

"Це випробування - наслідок сухої зими. У деяких місцях рівень води в колодязях, рівень води в річках, рівень вологи в лісах і болотах впав на метр-півтора. У районі Чорнобиля та зони відчуження також підсохли торфовища", - пояснив він.

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