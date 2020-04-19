Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Кирилл Лещенко
нет. сильной вспышки от Пасхи не будет. будут манипуляции со статистикой.
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19.04.2020 11:14
+2 нетоварищ
Три недели. Еще гробки впереди. Кстати, у кого какие виды на урожай ? Выжившим будет что жрать ?
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19.04.2020 11:15
+2 Visitor
В Турции на остановках общественного транспорта начали устанавливать автоматы, где люди могут получить бесплатный пакет с 4 масками и 100 мл флакон с дезинфицирующим средством. Кстати, лечение и диагностика COVID-19 в Турции для всех граждан осуществляться бесплатно.
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19.04.2020 11:17
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