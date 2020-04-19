Благодатний вогонь прибув до України. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.
Зазначається, що він буде переданий представникам Української православної церкви для відправлення пасхальних богослужінь в Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах.
"У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом", - повідомили в МАУ.
Зазначимо, благодатний вогонь виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке відбувається щорічно в суботу, напередодні першого дня православного Великодня, в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.