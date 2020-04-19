Благодатний вогонь прибув до України. ВIДЕО

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У неділю, 19 квітня, вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору з благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що він буде переданий представникам Української православної церкви для відправлення пасхальних богослужінь в Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах.

"У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом", - повідомили в МАУ.

Зазначимо, благодатний вогонь виноситься з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке відбувається щорічно в суботу, напередодні першого дня православного Великодня, в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Також читайте: У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5 сидор сидоров 945e588f
На улице 21 век.А народ не поумнел.
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19.04.2020 11:45
+3 Senator S 01a656ec
Живем в мире Фейков и дезинформации.привыкайте,знаю,тяжело
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19.04.2020 11:47
+2 Ksenia VB
Благодатный огонь прибыл в Украину - Цензор.НЕТ 534
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19.04.2020 11:43
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