Сотні артистів зібрали майже $128 млн для підтримки медиків під час 8-годинного онлайн-концерту. ВIДЕО

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Понад сотня артистів зіграли 8-годинний онлайн-концерт "Один світ: вдома разом" на підтримку медиків, які борються з коронавірусом. Завдяки концерту вдалося зібрати 127,9 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє рух Global Citizen, який був співорганізатором концерту.

Зібрані гроші спрямують до Фонду реагування на COVID-19 для ВООЗ.

У шоу взяли участь Леді Гага, яка також допомагала організувати акцію, співачки Білі Айліш, Тейлор Свіфт, Ріта Ора, гурти Rolling Stones, The Killers, співаки Елтон Джон, Сем Сміт та інші артисти. Ведучими шоу були коміки Джиммі Фелон, Джиммі Кіммел та Стівен Кольбер.

В описі до трансляції послідовність виконавців, які виступали.

Також під час концерту показували історії людей, які допомагають боротися з коронавірусною хворобою COVID-19.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+14 Иван Петрович Сидоров
Комик -пианист наворованным делиться не торопится .Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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19.04.2020 16:46
+8 pompiere
Цікаво було б знати для контраста і порівняння артистів та кловуна-президента, скільки він за весь час своїх гулянок на посаді президента за кордоном наскиглив інвестицій?
Хоча б по Оману дані висвітлили.
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19.04.2020 16:48
+7 Irada
Это было известно еще до выборов. Правда мало кому, с экранов ТВ об этом не говорили и из каждого утюга не вещали. Лохторат дружно проголосовал за Голобородько. Так что и сейчас канет в никуда.
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19.04.2020 16:51
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