"Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО

9167 177

Вогонь від лісових пожеж у Житомирській області перекинувся на села і знищив десятки будинків. Багато місцевих жителів втратили все, і їм потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Громадського".

Дивіться також: Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков. ФОТОрепортаж

Пожежі в Україні
Житомирщина пожежа
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21 сепаратизму смерть
В сети выложили видео, где старая млядь поджигает поле и отгавкивается от людей, что это она СЖИГАЕТ ЛИСИЦ!
Лисиц оно сжигает! "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 7797
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!

Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!

ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!
показати весь коментар
19.04.2020 17:05
+11 Кирилл Лещенко
Кто-нить помнит, сколько процентов набрал зе в этих местах? "Усе згоріло. Хата, гроші, одяг, поки ми тушили пожежу дві ночі": жителям Житомирщины, пострадавшим от пожаров, нужна помощь - Цензор.НЕТ 6041
показати весь коментар
19.04.2020 17:00
+10 Лысый коротышка
В Раду по області - Слуга - 43, ОПЗЖ - 13, БЮТ - 8, ЄС -8, Голос - 5. Як проголосували, так і живуть.
показати весь коментар
19.04.2020 17:04
Дивитись коментарі