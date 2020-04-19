"Усе згоріло: хата, гроші, одяг - поки ми тушили пожежу дві ночі". Жителям Житомирщини, які постраждали від пожеж, потрібна допомога. ВIДЕО
Вогонь від лісових пожеж у Житомирській області перекинувся на села і знищив десятки будинків. Багато місцевих жителів втратили все, і їм потрібна допомога.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Громадського".
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Лисиц оно сжигает!
Сцуко - и за поджог впаять и за жестокое обращение с животными!
Жлобье наше опущенное, оно жлобится на копейку укрепить курятник, а сжечь поля, леса, животных, села - оно не жлобится!
ТВАРИ, КОГДА ОНИ ИСЧЕЗНУТ?!