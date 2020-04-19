Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Лідер "Національного копусу" Андрій Білецький разом із волонтерами побував на Житомирщині, де продовжують горіти ліси. Представники партії роздали продукти і воду жителям постраждалих від пожежі сіл. Також Білецький офіційно звернувся до ДСНС із пропозицією створити загони добровольців для гасіння вогню.

Про це повідомляється на ютуб-каналі Андрія Білецького, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів політика, попри безперебійну роботу рятувальників впоратися з вогнем на Житомирщині не вдається уже четвертий день. За цей час було знищено до 6 000 га лісу і 39 будинків.  Багато людей залишилися без житла. Потерпілим від вогню мешканцям регіону волонтери "Національного корпусу" зібрали та передали продуктові набори.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 01
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 02

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Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 03
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 04

"У межах проєкту "НК Волонтери" ми офіційно звертаємося до ДСНС із пропозицією створити добровольчі загони з ветеранів, молоді й волонтерів. Зараз важливо кинути всі сили на боротьбу з вогнем, бо сотні людей можуть втратити дах над головою. За три дні пожеж тут, на Житомирщині, вже згоріло до 6 000 га лісу, 7 населених пунктів і 39 будинків. Зокрема, в Личманах, де понад 30 будинків знищено. Сотні людей відселені, тому ми привезли питну воду та продукти. Та безпосередньо під час візиту довелося вогнегасниками та лопатами гасити невеликий осередок пожежі. Тобто ситуація дуже непроста", - заявив Білецький.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 05
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 06
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 07

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Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 08

Політик зазначив, що, зі слів місцевих мешканців, причиною підпалів на Житомирщині є не лише людська халатність, але також корупція – спроби приховати незаконну вирубку дерев.

Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 09
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 10
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 11
Причина лісових пожеж - приховування вирубки лісів, - Білецький показав кадри наслідків підпалів на Житомирщині 12

"Село Магдин вигоріло вщент. Знайшли обгорілих тварин. На власні очі побачили масштаби проблеми. І найгірше, що жахливі пожежі на Житомирщині можуть бути наслідком корупції. Місцеві підтверджують, що так приховують вирубку лісу, але цього року вогонь вийшов із-під контролю", - повідомив Андрій Білецький.

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Пожежі в Україні
Житомирщина пожежа Білецький Національний корпус
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+15 Valery Greff
Авакян выпустил цепного пса Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9031
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19.04.2020 19:26
+9 Перехватчик



Петр Петров

@Rooftop564

·7 ч

Зеля - это ухудшенная версия Путина, он во всем его копирует, если вдумчиво присмотреться. Вот и Пасху он без семьи встречает.

Причина лесных пожаров – сокрытие вырубки лесов, – Билецкий показал кадры последствий поджогов на Житомирщине - Цензор.НЕТ 4808
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19.04.2020 19:31
+9 Fedor Skrepnuy
Все очень просто, кто сможет просто связать воедино факты- в начале марта масовые аресты и проверки в лесничествах Житомирской обл.апесты лесничих, в том числе самоубийство Олевского главного лесничего, недоимки при проверке на несколько десятков миллионов гривен, и это только вершина айсберга.По ходу проверок запылали леса? - нет отнють в основном вырубки площадью в несколько десятков футбольных полей
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19.04.2020 19:50
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