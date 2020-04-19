Віримо, що всі одужають і скоро зможуть обійняти свої сім'ї, - львівські патрульні привітали лікарів із Великоднем. ВIДЕО

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На Великдень львівські патрульні, які відзначають свято на роботі, заїхали до своїх колег - лікарів, які також сьогодні на роботі і рятують життя українців.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Так львівські лікарі та поліцейські підтримують один одного. Хороший приклад взаємоповаги і підтримки, якої так часто бракує в нашому суспільстві, на жаль", - зазначив він і привітав усіх зі святом.

Поліцейські, зокрема, звертаються до медиків із такими словами: "Великдень - свято особливе. Весняне, радісне і всенародне. У ці дні, на жаль, не всі можуть бути зі своїми рідними та близькими. Це наші медики, які докладають усіх зусиль, щоб перемогти вірус, і хворі. Ми віримо, що всі одужають і вже незабаром зможуть обійняти свої сім'ї".

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