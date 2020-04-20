Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко. ВIДЕО

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Влада Криму, підконтрольна Кремлю, звітує, що води вистачить до середини літа. Сподіваються і розраховують на дощі наприкінці весни.

Крим.Реалії оглянули такі водосховища: Сімферопольське, Партизанське, Аянське, Чорноріченське, Тайганське, передає Цензор.НЕТ. Всі вони продовжують міліти. Висохли навіть печери, зокрема печера Насонова на Ай-Петрі, і гірські річки у Великому каньйоні.

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Цього року Північно-Кримський канал у Херсонській області наповнили водою раніше, ніж зазвичай. Але дати з нього воду в Крим навіть технічно неможливо. "По-перше, наразі не добудовано дамбу, по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", - заявляє керівник управління каналу Сергій Шевченко.

За даними журналістів, канал на території півострова руйнується.

Окуповані території - Крим і Донбас
Крим Херсонщина канал вода
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Топ коментарі
+35 Pegas
опять всплывают влажные мечты путиноидов о подаче воды в крым.
пока там раша о какой воде вообще речь?
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20.04.2020 00:04
+26 Irada
То есть вопрос подачи воды даже не вызывает уже вопросов? И проблема только в техническом состоянии канала? .......... Это как я понимаю очередная победа Нелоха на посту. Начать подачу воды из Северо-Крымского канала на полуостров невозможно - дамба не достроена, - руководитель управления канала Шевченко - Цензор.НЕТ 658 Стучит пацан снизу, стучит, аж звон стоит.
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20.04.2020 00:06
+24 Van-Basten Van-Basten
Тепер ті, хто звинувачували Пороха у здачі національних інтересів, мають змогу побачити як це насправді виглядає/відбувається.
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20.04.2020 00:07
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