Почати подачу води з Північно-Кримського каналу на півострів неможливо - дамбу не добудовано, - керівник управління каналу Шевченко. ВIДЕО

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Влада Криму, підконтрольна Кремлю, звітує, що води вистачить до середини літа. Сподіваються і розраховують на дощі наприкінці весни.

Крим.Реалії оглянули такі водосховища: Сімферопольське, Партизанське, Аянське, Чорноріченське, Тайганське, передає Цензор.НЕТ. Всі вони продовжують міліти. Висохли навіть печери, зокрема печера Насонова на Ай-Петрі, і гірські річки у Великому каньйоні.

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Цього року Північно-Кримський канал у Херсонській області наповнили водою раніше, ніж зазвичай. Але дати з нього воду в Крим навіть технічно неможливо. "По-перше, наразі не добудовано дамбу, по-друге, ми не знаємо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму", - заявляє керівник управління каналу Сергій Шевченко.

За даними журналістів, канал на території півострова руйнується.